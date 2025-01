Immobilier à Lyon : une ville inaccessible aux familles ?

Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, les logements lyonnais seraient inaccessible à l'achat pour une grande part des ménages.

Lyon ferait partie des rares zones d'Auvergne-Rhône-Alpes inaccessible aux couples avec enfants. C'est ce que révèle la dernière analyse de l'Insee, sur la capacité d’achat d’un logement pour les ménages dans la région. Les raisons découlent de la difficulté à obtenir des prêts auprès des banques et du coût élevé du m², positionné parmi les plus élevés de la région.

Les chiffres de cette étude reposent sur plusieurs critères, selon l'Insee "un territoire est considéré comme accessible si plus de la moitié des ménages qui y habitent peuvent acheter un logement adapté à leur composition familiale. La capacité d’achat ne prend pas en compte l’épargne des ménages". Lyon se place donc comme une ville à l'immobilier inaccessible aux familles, plus particulièrement dans les communes situées au nord et à l'ouest de la métropole.

L'est et le sud plus accessible

Selon le même étude, les territoires de l'est et du sud lyonnais seraient plus accessible aux ménages en raison des tarifs inférieurs au m². Les prix restent malgré tout bien supérieurs à la médiane d'Auvergne-Rhône-Alpes : entre 3 100 €/m² et 3 500 €/m² , contre 2 730 €/m² dans le reste de la région.

