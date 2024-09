L'actualité de l'immobilier lyonnais en bref

L'essentiel de l'actualité de l'immobilier de Lyon en un coup d'oeil.

Airbnb : le Conseil d’État annule la niche fiscale des meublés de tourisme

C’est une décision importante pour tous les propriétaires de logements en location de meublé de tourisme du type Airbnb. Au cœur de l’été, le Conseil d’État a annulé une niche fiscale avantageuse pour les revenus locatifs 2023 de ce type de location. Pour comprendre, en 2023, les propriétaires bénéficiaient d’un abattement de 50 % sur leurs revenus locatifs jusqu’à 77 700 euros, et même jusqu’à 71 % pour certains logements classés. La décision du Conseil d’État revient donc à aligner l’abattement sur celui de la location non meublée, soit 30 % avec un plafond de revenus fixé à 15 000 euros.

36 logements à Villeurbanne

Un programme de 36 logements devrait sortir de terre dans le quartier Flachet, à l’est de Villeurbanne. Le tribunal administratif a finalement validé, après un premier rejet, le permis de construire de cette opération portée par le promoteur LNC Kappa Promotion. Pour rappel, des riverains opposés au projet avaient saisi la justice il y a deux ans afin d’annuler un premier permis de construire. Dans le détail, l’édifice de cinq étages comptera neuf logements locatifs sociaux et 32 places de parking sous l’immeuble. Aucune date de livraison n’a été annoncée à ce stade.

Lire aussi : Immobilier : comment trouver un logement étudiant à Lyon ?

Le marché des locaux d’activité lyonnais à la peine

Sans surprise, le marché des locaux d’activité en région lyonnaise tourne lui aussi au ralenti. C’est ce qu’expliquent les spécialistes du conseil en immobilier d’entreprise de l’enseigne JLL. Ils pointent une baisse de -32 % du volume de mètres carrés échangés (135 000 m2), pris sur un an et à la mi-année. Selon JLL, “2024 subit l’attentisme des entreprises qui semblent attendre des vents meilleurs pour confirmer leurs projets immobiliers”. De fait, le premier semestre a enregistré un nombre de signatures inférieur de -19 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Lire aussi : L’immobilier de luxe redescend sur terre

Le Ninkasi Gerland fait peau neuve au sein d’un programme mixte

Les premiers travaux sur le site emblématique du Ninkasi de Gerland ont commencé cet été. Dénommé Kombo, le programme porté par le promoteur Promoval projette la construction d’un bâtiment de huit étages dont les deux premiers seront dédiés à la chaîne lyonnaise de restaurants. Pour rappel, c’est ici qu’a été ouvert le premier Ninkasi. Mais l’opération compte aussi 4 500 m2 de bureaux répartis sur sept niveaux, 550 m2 d’espaces extérieurs ainsi que 14 logements dans un édifice à l’arrière. La livraison est prévue pour 2025.

Loire : le groupe Casino se sépare de 66 magasins et d’actifs immobiliers

Après une perte nette de près de 6 milliards d’euros en 2023, Casino vend les bijoux de famille pour se désendetter. Après avoir cédé 200 de ses hypermarchés et supermarchés au printemps dernier, Casino a annoncé cet été vouloir revendre 66 nouveaux magasins partout en France. Une opération qui devrait lui rapporter plus de 200 millions d’euros. Les enseignes seront reprises par le groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France. Enfin, l’entreprise ligérienne compte céder l’un de ses portefeuilles d’actifs immobiliers à Tikehau Capital pour 200 millions d’euros.

Les taux de crédit immobilier poursuivent leur baisse

Une bonne nouvelle pour les potentiels acquéreurs : les taux de crédit immobilier continuent de baisser. Pendant l’été, et malgré la morosité de l’actualité politique, le courtier Cafpi annonce ainsi avoir négocié des taux en moyenne de 3,54 % sur 20 ans et de 3,66 % pour des prêts d’une durée de 25 ans. “Une perspective qui laisse espérer que les taux de crédit moyens puissent avoisiner 3,35 % d’ici la fin de l’année”, avancent les courtiers, soit des chiffres bien éloignés des 4% d’il y a un an.

Lire aussi : Les deux Savoies : le marché immobilier continue de grimper