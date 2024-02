Les deux Savoies : le marché immobilier continue de grimper

Avec ou sans station de ski, les villes de Savoie et Haute-Savoie ne connaissent pas la crise : +5 % de croissance en 2023. Une bonne santé grâce à l’importance des résidences secondaires, à un tourisme de moins en moins saisonnier et à une large palette de prix immobiliers.

L’air est-il si pur qu’au sommet des montagnes les vents tournent dans l’autre sens ? Hausse des taux, réchauffement climatique, contraintes du marché locatif, taxe d’habitation sur les résidences secondaires… aucun des troubles que connaissent les grandes métropoles n’est parvenu à essouffler la cote persistante de l’immobilier de montagne. Le marché des stations de ski agit comme un bon indicateur de l’attractivité des massifs. Contrairement aux logements lyonnais qui perdent de la valeur (-5 % environ en 2023), “les prix des logements des stations de ski sont en hausse pour l’année 2023 (+4 %) et sont en moyenne plus élevés que le reste du pays : 4 000 euros par mètre carré contre 3 000 euros”, résument les analystes de la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier). De quoi réaliser de bonnes affaires malgré la morosité de la conjoncture.

Dans ce contexte, le territoire Savoie Mont Blanc (Savoie et Haute-Savoie) se distingue. Ce dernier concentre plus de la moitié des résidences secondaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, un quart des logements de ces départements sont des résidences secondaires. Il faut dire que leurs communes ne manquent pas d’atouts pour les Lyonnais amoureux de la montagne. Il faut seulement deux heures de voiture pour accéder à la fine fleur des parcs naturels du pays (Vanoise, Bauges, Chartreuse) et aux 110 stations de sport d’hiver, dont le plus grand domaine skiable du monde (Les Trois Vallées). Un véritable eldorado pour qui aspire à la tranquillité et aux activités sportives montagnardes.

Un marché porté par le tourisme