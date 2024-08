Fortement endetté, l'entreprise de grande distribution stéphanoise continue de vendre des magasins afin de renflouer ses caisses.

Après une perte nette de près de 6 milliards d'euros en 2023, Casino a fait face à quelques difficultés cette année. Le groupe stéphanois a en effet annoncé une baisse de ses ventes de 6% au premier trimestre 2024. Soit une perte supplémentaire de 4,2 milliards d'euros. Dans une démarche de désendettement, l'entreprise née dans la Loire en 1898 engage la cessions de plusieurs magasins et actifs immobiliers cet été.

Un total de 84 magasins cédés

Après avoir cédé 200 de ses hyper et supermarchés au printemps dernier, Casino s'apprête donc à revendre 66 nouveaux magasins. Une opération qui devrait lui rapporter plus de 200 millions d'euros. Les enseignes seront reprises par le groupement les Mousquetaires et Auchan Retail France.

Casino prévoit également de se séparer de sa filiale corse Codim 2. Composée de 18 magasins, elle va être rachetée par les groupes Auchan et Rocca. Ceux-ci ont consenti à conserver les mêmes magasins et les 1 300 salariés. Par ailleurs, l'entreprise ligérienne compte céder l'un de ses portefeuilles d'actifs immobiliers à Tikehau Capital pour 200 millions d'euros. De quoi renflouer les caisses du groupe pour ce deuxième trimestre 2024.

