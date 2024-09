Location : Lancez-vous dans le logement social !

Pour lutter contre le mal-logement et aider à la rénovation énergétique, le dispositif Louer Solidaire propose un système gagnant-gagnant entre le locataire et le propriétaire : le premier dispose d’un loyer accessible, le second d’une forte réduction d’impôt ainsi que d’aides pour réaliser des travaux de rénovation dans son bien.

Nul besoin d’être un grand mécène pour franchir le pas. “Toutes les motivations sont bonnes. Si certains propriétaires viennent pour donner du sens à leur patrimoine, beaucoup sont simplement motivés par les aides à la rénovation cumulées à l’aspect des déductions fiscales”, explicite Delphine Agier. La directrice de Soliha, l’une des associations de la plateforme Louer Solidaire 69, veut être rassurante : “Le système est gagnant-gagnant, tant pour le locataire que pour le propriétaire.” Le principe est simple : plus les propriétaires rénovent et plus ils abaissent leurs loyers, plus la fiscalité est avantageuse ainsi que le niveau de subvention pour des travaux. Dans le viseur des promoteurs de Louer Solidaire : les logements vacants ayant besoin de travaux de rénovation [lire l’encadré]. Selon Habitat et Humanisme Rhône, il y aurait plus de 6 000 appartements non habités depuis plus de deux ans dans la métropole de Lyon, soit autant de biens qui accentuent la crise du logement puisque indisponibles sur le marché.

Lire aussi : Immobilier à Lyon : "Le marché a besoin de confiance"

Concrètement, Louer Solidaire est constitué de l’addition de plusieurs dispositifs d’aide publique comme le conventionnement Anah, MaPrimeRénov’ ou encore Loc’Avantages, souvent peu lisibles pour les non-initiés. Et justement, pour répondre à ce besoin de lisibilité et accompagner les propriétaires intéressés, la plateforme Louer Solidaire 69, financée par la Métropole de Lyon, a été lancée en 2019 sous la forme d’un guichet unique. Regroupant trois associations – Soliha, Habitat et Humanisme Rhône, Entre2Toits –, le site propose un bouquet d’accompagnements et d’engagements aux propriétaires qui souhaitent mettre en location un logement avec un loyer abordable en échange d’aides à la rénovation et de réductions d’impôt. “Avant, les propriétaires étaient seuls avec le tableau des numéros des associations. Ils devaient appeler tout le monde avant de trouver la bonne solution, ce qui n’était pas facile avec toutes les subtilités administratives que demande le processus”, se félicite Delphine Agier.

Des avantages fiscaux et des subventions

Le système s’adapte aux degrés d’engagement du propriétaire. Sur le volet de la location, pour le premier palier, si le propriétaire accepte de baisser son loyer de -15 % par rapport au marché libre, sa réduction d’impôt peut aller jusqu’à -20 %. Pour le niveau d’engagement maximal, le propriétaire réduit son loyer de -45 % et profite d’une réduction d’impôt de -65 %. Si le propriétaire bailleur le souhaite, la plateforme Louer Solidaire peut agir sur le même mode qu’une agence immobilière classique en assurant la gestion de son logement et en sélectionnant des dossiers de locataires éligibles selon leurs ressources. “Nous voulions apporter à notre projet une dimension sociale. Notre objectif n’était pas de tirer le meilleur prix sur le loyer mais d’investir sans risque et dans le respect de nos valeurs. La contrepartie est la prise en charge totale des relations avec les locataires et la garantie de ne pas gérer les éventuels problèmes liés aux retards de loyers, aux impayés”, témoigne Nathalie, propriétaire, qui envisage d’investir à nouveau dans son logement.

Lire aussi : Immobilier : y a-t-il trop d’Airbnb à Lyon ?