Une nouvelle journée ensoleillée mercredi 15 février à Lyon

La journée de ce mercredi 15 février devrait être particulièrement ensoleillée, alors que Météo France annonce jusqu’à 14°c à Lyon.

Toujours pas de couche nuageuse à l’horizon ce mercredi 15 février à Lyon, en revanche la couche de pollution qui recouvre la ville depuis la fin de semaine dernière est encore bien présente. le soleil devrait tout de même se faire une place au milieu de celle-ci, pour offrir une belle journée aux Lyonnais.

Le redoux constaté depuis le début de la semaine se poursuit, Météo France annonçant jusqu’à 14°c dans l’après-midi, soit 5°c de plus que les normales de saison. La matinée et la soirée resteront tout de même assez fraîches. Ce matin comptez entre 2°c à 8 heures et 9°c à midi, quand, dans la soirée, les températures se situeront plutôt autour de 5°c.