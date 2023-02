Les écologistes repoussent à 2028 l’interdiction des véhicules diesels à Lyon

Face à la gronde et l’acceptation difficile des usagers, le président de la Métropole de Lyon a annoncé repousser de 2026 à 2028 l’interdiction des véhicules Crit’Air 2 dans la Zone à faibles émissions.

Cheval de bataille des écologistes depuis leur arrivée à la tête de la Métropole de Lyon en 2020, l’interdiction du diesel dans la Zone à faibles émissions (ZFE), qui comprend Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire, a du plomb dans l’aile. Dans un entretien accordé à nos confrères de Tribune de Lyon, le président de la Métropole, Bruno Bernard, révèle avoir décidé de repousser à 2028 l’exclusion de la ZFE des véhicules classés Crit’Air 2.

"Il est naturel d’écouter. Et d’adapter les choses", explique à nos confrères l’élu écologiste alors que depuis plusieurs mois le choix de la Métropole de Lyon d’interdire les Crit’Air 2, soit tous les véhicules Diesel et les véhicules essences datant d’avant 2010. Un rétropédalage fort pour l’exécutif métropolitain, qui assure entendre les inquiétudes des particuliers, du monde économique et des nombreuses communes ayant rendu des avis "défavorables et réservés".

L'extension du périmètre aussi revue

L’extension du périmètre de la ZFE, validée lors d’une délibération au mois de septembre 2022 et qui devait faire l’objet d’un vote définitif en mars 2023 afin d'entrer en vigueur, devrait également être revue. La nouvelle extension prévoyait d’étendre la ZFE et donc les réglementations de circulation des véhicules dans le Sud et l'Est lyonnais jusqu'à la Rocade est. Faisant ainsi rentrer dans la ZFE les communes de Rillieux-la-Pape, Sathonay, Vaulx-en-Velin, Chassieu, Saint-Priest, Décines-Charpieu, Mions, Corbas, la Mulatière, Oullins, Saint-Fons).

Le calendrier, initialement prévu, d'élargissement de la ZFE dans la Métropole de Lyon (à droite) et la carte de la future ZFE en vert (à gauche)

Une nouvelle délibération à ce sujet devrait être débattue au mois de juin, selon Bruno Bernard. Cet assouplissement de la mise en place de la ZFE ne signifie pas pour autant l’abandon de la sortie du diesel dans la Métropole de Lyon. Toutefois, pour l’élue écologiste "Il faut une maturation collective" pour mettre en place ce genre de projet. Auprès de nos confrères, le président de la Métropole estime qu’"On n’y était pas encore. Pour être efficace, une politique doit être acceptée".