"Rallonger la durée de cotisations des retraites est la moins mauvaise des solutions"

Daniel Villareale est le nouveau président de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Il revient sur le moral des patrons et la réforme des retraites.

Après deux semaines de débats mouvementés à l’Assemblée nationale, les sénateurs vont débattre à leur tour du projet de loi sur la la réforme des retraites à partir du 28 février.

Un prologue se tiendra dans un premier temps en commission, à huit clos mardi 28 février. Les débats auront ensuite lieu en hémicycle à partir du jeudi 2 mars 14h30 jusqu'au dimanche 12 mars minuit.

"On ne peut pas échapper au principe de réalité, notre système n'est plus à l'équilibre"

Sur le plateau de "6 minutes chrono", Daniel Villareale nouveau patron de la CPME (confédération des petites et moyennes entreprises) d'Auvergne-Rhône-Alpes estime qu' "on ne peut pas échapper au principe de réalité : le sytème tel qu'il est conçu n'est plus à l'équilibre ou ne le sera plus. Qu'est-ce qu'il reste comme solution : un, on diminue les pensions, je ne pense pas que ce soit souhaitable, deux, on augmente les cotisations : on est déjà les champions des prélèvements obligatoires, trois, celle qui a été choisie par le gouvernement : rallonger la durée de cotisation , ce qui me paraît la moins mauvaise solution"