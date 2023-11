"Les Beatles ont toujours été en phase avec la technologie" (vidéo)

Un « 6 Minutes Chrono » de Lyon Capitale pour parler de la dernière chanson du groupe mythique de Liverpool : Now and Then, publiée cet automne. (Photo by AFP)

Pierre Espourteille est spécialiste des Beatles. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour parler de la dernière chanson du groupe mythique de Liverpool : Now and Then, publiée cet automne.

Conférencier et fan, Pierre Espourteille est un spécialiste des Beatles. Il enseigne aussi à l’École des Arts et de la Culture (EAC) de Lyon. Il a publié en 2000, La Musique des souvenirs, recueil de ses rencontres avec Paul McCartney ou George Harrison, et en 2020, Number Nine, hommage à John Lennon.

Le spécialiste relate l'histoire de la conception de cette nouvelle chanson : "C'est une chanson que John Lennon avait écrite chez lui à New York au moment où il préparait ce qui allait devenir son dernier album, c'est-à-dire Double Fantasy, qui est sorti juste au moment de son assassinat. Cette chanson avait déjà été mise de côté de même que deux autres chansons qui s'appelaient Real World et Free As A Bird. Puis en 1995 pointe l'idée de faire une anthologie des Beatles, pour justifier un peu la sortie de 6 DVD, 6 CD et 3 double LP. Il avait été décidé d’ajouter ces titres inédits composés par Lennon, sauf que n'est sorti finalement que Real World. On va encore mettre de côté ce Now and Then où Harrison a déjà commencé pourtant à faire les parties de guitare. C'est donc fort récemment, puisque c'est l'année dernière, qu'on a de nouveau ressorti ce titre de Now and Then, puisque les moyens technologiques modernes permettaient de faire quelque chose qui était là vraiment de nature sonore intéressante et performante."

Pour Pierre Espourteille, c'est un succès immédiat : "Dans l'ensemble tout le monde aime bien. Il y a quelque chose qui le confirme, c'est quand même qu'il y a eu 2 millions de vues la seule journée d'hier sur le clip de Peter Jackson et plus d'un million d'écoutes sur le titre audio de Now and Then. En fait, le vinyle, le vinyle physique, est déjà numéro un des ventes dès le premier jour."

Aujourd'hui, on va parler des Beatles puisqu'une dernière chanson a été publiée la semaine dernière, il s'agit de Now & Then, une chanson, alors mi-Beatles mi-intelligence artificielle, on va en parler justement avec un spécialiste des Beatles, un "Beatlesologue", même comme il le dit lui-même, il s'agit de Pierre Espourteille. Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous avez aimé cette dernière chanson ? Comment est-ce que vous l'avez sentie, qu'est-ce qu'elle vaut ?

Moi j'ai aimé comme tous les fans, parce que dès l'instant où il y a un titre des Beatles, c'est intéressant. Alors après, philosophiquement, on va peut-être en parler, c'est toute la création et je dirais même la re-création de ce titre qui est intéressante.

Et donc en tant que fan, retrouve-t-on le son Beatles, la patte Beatles, la couleur Beatles ?

Ils s’y sont mis tous, aussi bien Paul qui a fait sa partie, Ringo qui a fait la sienne, George qui avait déjà composé la sienne aussi au niveau guitaristique, donc tout ça manœuvré par Giles Martin, le fils de George Martin, on retrouve toute l'équipe effectivement des studios et des grands enregistrements des Beatles.

Alors j'allais vous demander aussi quelle est l'histoire de la conception de cette chanson ? Parce que c'est un peu particulier, vous venez un peu de nous en donner quelques indices, il n'y a pas eu un enregistrement studio, un unique enregistrement studio, ça a été une musique composée dans le temps, on parle d'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le récit de la conception de Now and Then ?

C'est une chanson que John Lennon avait écrite chez lui à New York au moment où il préparait ce qui allait devenir son dernier album, c'est-à-dire Double Fantasy, qui est sorti juste au moment de son assassinat, et cette chanson avait déjà été mise de côté de même que deux autres chansons qui s'appelaient Real World et Free As A Bird. Puis en 1995 pointe l'idée de faire une anthologie des Beatles, pour justifier un peu la sortie de quand même 6 DVD, 6 CD et 3 double LP. Il avait été décidé que d’ajouter ces titres inédits composés par Lennon, sauf que ne sortira que Real World, ne sortira que Free As A Bird, et on va encore mettre de côté ce Now and Then où Harrison a déjà commencé pourtant à faire les parties guitare. C'est donc fort récemment, puisque c'est l'année dernière, qu'on a de nouveau ressorti ce titre de Now and Then, puisque les moyens technologiques modernes permettaient de faire quelque chose qui était là vraiment de nature sonore intéressante et performante.

Alors pour compléter, je crois même que c'est le réalisateur Peter Jackson, qui est connu pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui a réussi à isoler la voix, si je ne dis pas de bêtises, de John Lennon ?

C'est un de ses membres de l'équipe effectivement qui a réussi à isoler la voix pour reconstituer de manière technologique, performante, tout ce qui était retranscrit sur une mini cassette que Lennon avait enregistrée chez lui. Peter Jackson a surtout profité aussi de 14 heures d'image pour construire un clip que vous avez sans doute vu, qui est extraordinaire. Le clip est vraiment bluffant puisqu'on voit les deux Beatles actuels jouer avec les deux anciens Beatles, et effectivement on voit Lennon faire le roadies, transporter du matériel, Harrison faire coucou comme ça derrière et tout. Jackson a effectivement travaillé et l'image et le son, et tout ça a été remixé par Gilles Martin, donc le fils de George Martin, et en ayant en plus l'accord de Sean Lennon, le fils de Yoko et de John. C'est presque une histoire de famille.

Est-ce que les fans sont conquis ? Je sais que vous avez une communauté autour de vous de gens bien informés. Est-ce que le cœur des fans a été conquis avec cette chanson ?

Alors moi j'ai une communauté à peu près de 450 personnes à qui je retransmets des infos que m'envoie MPL, la maison de McCartney. McCartney Publishers Limited. Alors on me donne des infos, je reçois à peu près 3 messages par semaine que je retranscris à des gens comme Gilbert Montagné, Jean-Pierre Madère, Christian Fougeron du groupe Raft, enfin beaucoup d'artistes mais aussi des auteurs, de livres, de DVD, et puis des fans lambdas qui sont inscrits à ma communauté. Dans l'ensemble tout le monde aime bien. Il y a quelque chose qui confirme un peu tout ça, c'est quand même qu'il y a eu 2 millions de vues la seule journée d'hier sur le clip de Peter Jackson et plus d'un million, je crois un million cinq d'écoutes sur le titre audio de Now and Then. En fait, le vinyle, le vinyle physique est déjà numéro un des ventes dès le premier jour.

Voilà donc c'est un succès immédiat on peut le dire. Est-ce que les Beatles vivants en ont parlé déjà, ont fait un mot, quelque chose, il y a eu une réaction ?

Oui alors avant déjà il y a Ringo Starr qui avait peut-être pas trop réussi à tenir sa langue, qui avait commencé à expliquer un peu le projet bien avant qu'il faille en parler donc il s'est fait un peu recadrer. Comme il a beaucoup d'humour, il a dit : “oui mais je pense que c'est un truc qui va pas donner beaucoup de travail”. Et puis Paul a été beaucoup plus sérieux comme chaque fois qu'il défend l'image des Beatles, en disant que ce n’était pas du tout un titre qui était entièrement reconstitué par l'intelligence artificielle, mais que c'était uniquement la voix de John Lennon qui avait été retravaillé parce que ça commençait à partir un peu en vrai suite aux déclarations de Ringo et en fait Paul qui est toujours très très prêt et qui fait très attention à sa propre communication et à la communication autour des Beatles, a très bien encadré ça. Dans l'ensemble ça nous prouve plus que jamais que les Beatles ont été en phase avec la technologie. Ils ont inventé le re-recording en studio qui n'existait pas avant, ils ont utilisé le premier synthétiseur de l'histoire dans Maxwell's Silver Hammer de Abbey Road, ils ont eu fait un jeu vidéo The Beatles: Rock Band, pour se mettre effectivement à la mode de jeux vidéo et là maintenant ils sont à la mode de l'intelligence artificielle, ce qui est logique pour eux.

Très bien, ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Pierre Espourteille pour ces informations et vos analyses de cette nouvelle chanson de Beatles vous pouvez la retrouver sur le site lyoncapitale.fr dans la description de cette vidéo je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.