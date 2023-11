JO 2030 : l'opposition critique une candidature "sans réelles garanties"

Au lendemain de la présentation par Laurent Wauquiez et Renaud Muselier du projet de candidature pour les Jeux Olympiques 2023, l'opposition régionale en Auvergne-Rhône-Alpes attend des garanties.

Si Laurent Wauquiez veut "faire revenir l'émotion d'Albertville" dans les Alpes françaises, les groupes d'opposition régionale ne sont pas forcément aussi enthousiastes que le président LR de région face à cette candidature pour accueillir les Jeux Olympiques 2023 en AURA et en PACA.

"Une candidature sans réelles garanties concrètes quant à la durabilité de ces jeux" débute le groupe Les Écologistes, s'interrogeant sur la volonté de Laurent Wauquiez d'utiliser cette candidature comme un "tremplin pour ses ambitions présidentielles". "C'est une candidature très précipitée auxquelles ni l’assemblée plénière d’octobre ni la conférence de presse de présentation de la candidature ce mardi 7 novembre n’ont répondu de façon satisfaisante" estiment les écolos.

Dénonçant "l'opacité de cette candidature", les Verts rejoignent ainsi les critiques émises par le groupe Rassemblement National à la région. "On s'est positionnés en octobre dernier en faveur de ce projet mais on a pas manqué de pointer du doigt l'absence de transparence concernant cette candidature" explique Rémi Garnier, conseiller régional de Savoie. "On aurait aimé que les décisions à venir concernant les JO 2023 soient discutées en assemblée plénière plutôt qu'en commission permanente pour plus de transparence", poursuit-il.

"On ignore le coût pour les contribuables et la part que prendrait l’Etat dans ce financement"

Le groupe Les Ecologistes

Le coût d'un tel événement questionne également les oppositions. Si le chiffre d'1,5 milliard d'euros aurait été avancé lors d'une commission Montagne, aucune précision n'a été apportée là-dessus depuis, les deux régions organisatrices, par la voix de leur président, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, estimant qu'il était trop tôt pour donner des chiffres précis. "On ignore le coût pour les contribuables et la part que prendrait l’Etat dans ce financement", regrettent les écologistes. "On comprend que c'est encore un peu tôt mais on veut vraiment savoir combien ces jeux pourraient coûter aux habitants de la région" complète Rémi Garnier.

Les deux régions fixées début décembre

"En l’état actuel, la candidature des Alpes françaises aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 échoue à poser des garanties suffisantes malgré les couches de vernis vert", conclut le communiqué de presse des Verts.

Les deux régions défendront devant le Comité international olympique leur candidature le 21 novembre prochain à Paris. Le CIO décidera ensuite du 28 novembre au 1er décembre quelle candidature elle retiendra pour rentrer en phase de dialogue. Les deux régions françaises seront ainsi fixées sur le sort de leur candidature commune.