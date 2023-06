Laurence Fautra : "La ZFE est une équation à plusieurs inconnues"

Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu et vice-présidente de la région, est l'invitée de 6 minutes chrono.

La métropole de Lyon a opéré, ce lundi, a un double mouvement sur la zone à faibles émissions (ZFE). Elle a été étendue au périphérique et à l'axe M6-M7. Sur l'extension aux communes de l'est et du sud de l'agglomération, la majorité écologiste a, en revanche, fait marche arrière face aux refus des maires. "Le problème se pose dans l'organisation générale de la ZFE. Il faut l'appliquer mais dans l'organisation comment on fait, comment on organise les mobilités. La ZFE est une équation à plusieurs inconnues", interroge Laurence Fautra, maire LR de Décines-Charpieu. Pour l'élue, sans plan métro et parkings relais, la ZFE sera difficile à installer.

Elle s'inquiète des conséquences de la ZFE sur les voiries de l'Est lyonnais et notamment la rocade Est : "obligatoirement on va avoir un flux plus important que ce que nous avons actuellement".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Laurence Fautra sur la ZFE

Vous êtes maire de Destine au maire Les Républicains. Vous êtes aussi vice présidente de la région en charge de la santé. On voulait évoquer avec vous, la ZFE, qui est mise en place, qui est déjà en vigueur par la métropole de Lyon. Se posait la question d'agrandir le périmètre. Les maires, notamment du Sud et de l'est de la métropole, avaient été sondés. Il y avait plutôt un écho assez défavorable, notamment des maires Les Républicains. La métropole, finalement, a décidé de ne pas vous inclure dans le périmètre de la métropole. Vous avez eu gain de cause. Vous avez réussi à tordre le bras de Bruno Bernard.

Je ne sais pas si c'est le fait de dénoncer des choses et de dire des choses qui a fait qu'on avait gain de cause d'autres manières. Le problème se pose dans l'organisation générale de cette ZFE là. C'est des feux nouveaux, c'est la loi de climat et de résilience. Donc elle est elle est imposée à toutes les grandes métropoles.

Il faut l'appliquer. Donc j'y suis d'autant plus sensible du fait de mes fonctions de VP en charge de la santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, C'est quand même en France, c'est quand même 80 000 décès qui sont plus ou moins liés à la qualité de l'air, en tout cas aux problèmes de pollution atmosphérique. Donc là, il n'y a pas de sujet. Après, c'est dans le déploiement, c'est dans l'organisation comment on fait ? Alors effectivement, le premier, le premier scénario qui nous a été proposé, le président de la métropole, c'était d'inclure tout l'Est Lyonnais et le Sud et avoir une frange qui était la rocade, la rocade. Et là, visiblement, il s'est dit peut être que ça va faire trop pour organiser tout ça. Ou en tout cas ça va peut être soulever trop de mécontents. Et de fait, il n'intègre que six M7 et la frontière. En fin de compte, c'est le périphérique. Les problèmes restent les mêmes comment on organise les mobilités dans l'agglomération lyonnaise ? Comment on les accompagne ? Quel est le plan mobilité du président pour vous ?

Qu'est ce qui vous aurait fait dire Allez, je veux bien rentrer dans ce périmètre.

Le déploiement des mobilités, c'est à dire avoir un plan métro, avoir des parkings relais à avoir un accompagnement au delà de l'accompagnement, état un peu plus important au niveau des populations qui ont pas beaucoup de revenus et personnes précaires, voilà avoir un cercle vertueux qui qui fasse que tout a été checké. On a tous les impacts au niveau sanitaire, au niveau circulation routière, on a toutes les études et on organise le territoire. Là actuellement, c'est plus une écuelle, une équation à une inconnue, mais à plusieurs inconnues. On n'a pas de nous, annoncent des chiffres et nous disent que les reports de circulation ne vont pas impacter l'Est lyonnais. La rocade est saturée, la rocade c'est 100 000 véhicules jour à peu près selon nos comptages 70 % véhicules légers, 30 % poids lourds. La actuellement c'est comme ça, obligatoirement sur M6 c'est sept. Les gens qui vont arriver du nord de l'Europe, ils vont peut être se poser la question est ce que je peux encore passer ou pas ? Mais en attendant, ils feront, ils feront contournement sur l'Est et obligatoirement on va avoir un flux plus important que ce qui est actuellement.

Mais si on passait sur une sur une réglementation plus stricte en interdisant notamment les véhicules les plus polluants, peut être que ça libèrerait la rocade.

Mais il faut interdire à toute l'Europe, il faut que tout le monde soit dans le. Parce que les gens hors métropole, ils ne sont pas dans le même système que nous, c'est que les métropoles qui sont impactées. Donc voilà, en face les mots, les modalités, les mobilités, comment on met des métros, Il n'y a pas de plan métro. Le président a dit non, pas de métro, ok, mais alors les trams ? Ou alors les bus.

Mais l'est, il ne l'est pas. Ce qui nous concerne au niveau des territoires Nord Isère. Mes yeux jaunes à mes yeux des signes c'est le T3. Donc il y a eu un rachat au niveau de la concession Rhône Express, mais depuis il n'y a pas eu d'augmentation particulière des cadences, en tout cas des rames. Il y a toujours autant de personnes à l'entrée de mes yeux, donc le tram est déjà complet à mes yeux. Donc on arrive à Décines, c'est terminé. Donc ça, les parcs relais. Est ce que pour pour faire tout ça, il faut faire des parcs de relève ? Les gens qui arrivent de la plaine de l'Ain ou d'une Isère et ils rentrent dans une métropole, donc ils vont circuler avec leurs petites vignettes dans l'est lyonnais, ils vont couper par des signes Saint-Priest, Bron pour accéder, pour essayer de se garer au plus près de la zone qui sera interdite, interdite. Tout ça n'est pas organisé, il n'y a pas d'étude, on a des chiffres. Il nous a été présenté des chiffres, mais on ne sait pas d'où ils sortent. Là les villes qui sont qui vivent à la frange de cette rocade, on se sont mis d'accord pour pouvoir commander une étude atmo de la qualité de l'air. Voilà pour avoir des chiffres fiables.

Vous évoquiez l'impératif de santé. Est ce qu'on peut réduire justement le nombre de morts liés à la pollution de l'air sans passer par la ZFU ?

Il faut l'accompagner avec un plan, un plan modal ambitieux. Il faut pouvoir mailler avec tous les territoires. Là, il n'y a aucun métro qui est en vue. Vous savez, c'est dix ans, un métro en dix ans d'études, enfin cinq ans d'études, cinq ans pour commencer à creuser. Oui, ça coûte cher. Pour l'instant, la politique, l'argent a été versé sur les voies lyonnaises, sur les vélos, nos petits retraités.

Mais il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien. Et 70 % sur le T3, il y a rien qui a été, qui a changé. Les gens galèrent toujours autant pour se rendre en centralité de Lyon.