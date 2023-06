Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite, expose les bénéfices d'une éventuelle fusion entre Oullins et Pierre-Bénite, au Sud de la métropole de Lyon.

Annoncé fin février, le projet de fusion des communes de Pierre-Bénite et d'Oullins, au Sud de la métropole de Lyon, fait l'objet d'une concertation, de terrain et en ligne. "Il y a un peu plus de 150 ans, les villes d’Oullins et Pierre-Bénite étaient une seule et même commune. Et si c’était l’heure des retrouvailles ?".

Vent debout, l'opposition souhaite plutôt organiser un référendum, même si elle sait que ce referendum n’aura aucune valeur légale.

"Si effectivement, et je m'y suis engagé, on se rend compte en septembre (à la suite de la concertation citoyenne, NdlR) que les retours sont très négatifs, explique Jérôme Moroge, on se dira "bah très bien, le projet n'a pas convaincu, on n'y va pas". Sauf qu'aujourd'hui, je peux vous dire que, au vu des premiers retours, on en a déjà plusieurs centaines, c'est largement positif."

Avantages financiers pour les communes, plus de services publics pour les habitants

Pour le maire (LR) de Pierre-Bénite, une fusion aurait que des avantages : baisse de l'endettement d'Oullins, augmentation des revenus de Pierre-Bénite et plus de services pour les habitants.

L'écueil d'une telle fusion n'est-elle pas qu'en mutualisant les moyens, le nombre de fonctionnaires chuterait ? Non, rétorque l'élu. "Il y en aura toujours autant. Mais grâce à la mutualisation, on aura deux fois plus de services."

Et de prendre la métaphore du mariage : "Il n'y a pas une fusion totale, bien au contraire. C'est un peu comme un mariage, c'est une union avec chacun qui garde ses particularités."

La Cour des comptes favorable à la fusion des communes

Ceci étant dit, la commune nouvelle d'Annecy - fusion d'Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod - a ainsi vu les effectifs de conseillers passer de 202 à 59. "Oui, alors c'est beaucoup plus gros aussi. Mais effectivement, dans deux ans et demi, lors du prochain renouvellement, eh bien il y aura un peu moins de conseillers municipaux." confesse Jérôme Moroge.

Dans son dernier rapport annuel, publié en mars dernier, la Cour des comptes s'est montrée favorable à ces fusions : "La création de communes nouvelles par fusion de deux ou plusieurs petites communes constitue dans cette perspective une priorité immédiate, qui pourrait être favorisée par la mise en place d’incitations supplémentaires." Les magistrats du Palais Cambon justifient leur prise de position par le fait que la nouvelle collectivité créée mettrait un terme à "la complexité des flux financiers et de la répartition des compétences entre

les entités du bloc communal".

Retranscription intégrale et textuelle de l'entretien spécial fusion Pierre-Bénite/Oullins



Guillaume Lamy : Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Moroge, maire Les Républicains de Pierre Bénite.

Jérôme Moroge : Bonjour !

Guillaume Lamy : Le 20 février dernier, vous avez annoncé, avec la maire d'Oullins, la fusion, le projet de fusion, de vos deux communes Pierre-Bénite et Oullins. Vous parliez d'un "choix de conscience" et d'un "choix de responsabilité" envers les habitants. Ça veut dire quoi ?

Jérôme Moroge : Eh bien très clairement, ça fait des années qu'on voit les conditions de nos collectivités, de nos communes en particulier, se dégrader. Et à un moment, il faut réfléchir tous ensemble à comment faire pour avoir toujours les moyens d'offrir toujours plus de services aux habitants. Choix de conscience.

Guillaume Lamy : Choix conscience. Dégradation, c'est parce qu'on a les aides de l'État baisse notamment ?

"On arrive, en se mettant ensemble, à baisser l'endettement d'Oullins, à augmenter les revenus de Pierre-Bénite et à avoir plus de services pour les habitants."

Jérôme Moroge : Il y a trois choses : il y a de moins en moins de ressources, donc les aides de l'Etat diminuent. Il y a un désengagement de l'État sur plein de sujets, c'est les communes qui viennent pallier. Et puis il y a toujours besoin de plus en plus de services au niveau des habitants. Donc voilà, après en avoir bien réfléchi, trois choses. Première chose, on arrive en se mettant ensemble à baisser l'endettement d'Oullins, on arrive à augmenter les revenus de Pierre-Bénite. Troisième point, très important, on aura plus de services pour les habitants.

Guillaume Lamy : Alors justement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement la fusion de deux communes, en l'occurrence Pierre-Bénite et Oullins, c'est qu'on mutualise les moyens. C'est l'idée, l'idée première. Mais est ce que finalement, ce n'est pas l'inverse ? En mutualisant les moyens, on aura peut être moins de fonctionnaires, moins de service public.

Jérôme Moroge : C'est tout l'inverse. Justement, c'est bien. On a certains sujets où on aura peut être plus de fonctionnaires prévus pour rendre cette tâche très bien. Du coup, on aura d'autres missions qu'on arrivera à mettre en œuvre très concrètement. Dès 2024, on pourra, à la mairie de Pierre-Bénite, délivrer des cartes d'identité et des passeports grâce à une mutualisation de moyens, ce qui fait qu'on ira deux fois plus vite sur Pierre-Bénite pour bien délivrer des rendez vous pour les cartes d'identité.

Guillaume Lamy : Donc il y aura deux fois moins de fonctionnaires.

Jérôme Moroge : Et non, il y en aura toujours autant. Mais grâce à la mutualisation, on aura deux fois plus de services.

Guillaume Lamy : Ok, alors vous avez annoncé ça, un peu avec surprise et effectivement, donc, comme Clotilde Pouzergue, maire de Oullins, vous avez été élu? L'opposition notamment Jean-Charles Kohlhaass dans le groupe d'opposition à Oullins, parle de "déni de démocratie" et souhaite organiser un référendum citoyen qui est organisé le 14 octobre. Pourquoi vous êtes contre ce référendum ?

Jérôme Moroge : Très clairement. Nous, on est dans une grande phase de concertation depuis maintenant plusieurs mois et jusqu'au mois de septembre.

Guillaume Lamy : Concertation en ligne.

"Le problème c'est que cette question est préemptée par des groupes politiques"

Jérôme Moroge : Et en ligne évidemment, Objectifcommun.fr, un site qui a été créé pour ce projet sur lequel on peut répondre à toutes les questions. Mais surtout on peut donner son avis. Il y a un champ libre, évidemment, mais surtout, le plus important, c'est qu'on va sur le terrain. On a des réunions thématiques avec les associations, les parents d'élèves, les commerçants, bref tout le monde pour avoir un maximum de retours. Si effectivement, et je m'y suis engagé, on se rend compte en septembre que les retours sont très négatifs, on se dira "bah très bien, le projet n'a pas convaincu, on n'y va pas". Sauf qu'aujourd'hui, je peux vous dire que, au vu des premiers retours, on en a déjà plusieurs centaines, c'est largement positif.

Guillaume Lamy : Effectivement, je sais plus qui parlait du référendum en disant c'est bien, je crois que c'est la maire d'Oullins, c'est un peu "binaire". En gros c'est oui ou non. Vous êtes contre le référendum, pour la concertation qui permettra d'enrichir en fait vos choix ou va s'opposer à l'idée bien évidemment.

Jérôme Moroge : Mais bon, le problème c'est que cette question est préemptée et j'ai toujours du mal quand c'est préempté par des groupes politiques, j'ai envie de dire. Je comprends qu'il y ait des partis politiques au niveau national ou au niveau local. Essayer de nous laisser travailler quand même et en en réfléchissant tous ensemble, là, il y a un moment où on voit bien qu'on a deux ou trois partis politiques qui essayent de s'emparer du sujet en disant "ni pour ni contre mais il y a un moment votre méthode, elle nous va pas". Bref. Non, j'aime, j'aime la discussion et notamment quand il s'agit de rendre davantage de services à la population, ce qui est vraiment le principe de ce projet qui est un peu, grosso modo, de créer une intercommunalité, mais sans créer un millefeuille, bien au contraire.

"La fusion de Pierre-Bénite et Oullins, c'est un peu comme un mariage, c'est une union avec chacun qui garde ses particularités."

Guillaume Lamy : Est-ce que ce n'est pas aussi, la fusion de deux communes, la perte d'identité de chacune des communes qui fusionnent ?

Jérôme Moroge : Oui, bien, ça, c'est le, je dirais, le risque, et c'est aussi la crainte d'un certain nombre d'habitants. Je les rassure, bien entendu, on garde nos mairies déléguées, il y aura toujours la mairie de Pierre-Bénite, la mairie d'Oullins. On ira, on pourra toujours se marier à la mairie de Pierre-Bénite. Ça c'est très très important. Il n'y a pas une fusion totale, bien au contraire. C'est un peu comme un mariage, c'est une union avec chacun qui garde ses particularités.

Guillaume Lamy : Il y aura un seul maire pour cette nouvelle commune ?

Jérôme Moroge : Il y aura un maire de la commune nouvelle et deux maires des communes déléguées. Mais oui, un seul maire pour la commune nouvelle.

Guillaume Lamy : Mais logiquement, il y aura moins de conseillers municipaux Je regardais l'exemple d'Annecy qui a fusionné avec six autres communes, la nouvelle commune divisé par trois des conseillers municipaux.

Jérôme Moroge : Oui, alors c'est beaucoup plus gros aussi. Mais effectivement, dans deux ans et demi, lors du prochain renouvellement, eh bien il y aura un peu moins de conseillers municipaux. Oui.

"La Cour des comptes, le Sénat, l'association des maires de France sont unanimes pour dire que la solution pour l'avenir, c'est évidemment les communes nouvelles"

Guillaume Lamy : La Cour des comptes, dans son dernier rapport annuel, publié en mars dernier, donnait son aval à cette fusion des communes, voulait qu'on aille un peu plus loin et elle disait que ça mettrait fin, notamment à la complexité des flux financiers, à la répartition des compétences.

Jérôme Moroge : Mais vous savez, il y a eu une unanimité, il y a eu la Cour des comptes récemment, il y a un rapport récent du Sénat, notamment publié par François-Noël Buffet, l'ancien maire d'Oullins qui connaît bien le sujet. On a prochainement l'Association des maires de France qui fait un grand forum sur la nécessité de créer ces fameuses communes nouvelles. Bref, tout le monde est unanime pour dire la solution pour l'avenir, c'est évidemment les communes nouvelles. On s'inscrit totalement dans cette logique là.

Guillaume Lamy : En tout cas pour les habitants concernés d'Oullins et Pierre Bénite, Objectifcommun.fr Sur la concertation, merci d'être venu sur nos plateaux nous expliquer. C'est ce projet de fusion entre Pierre-Bénite et Oullins. Retrouvez plus d'informations sur trois www.lyoncapitale.fr. À très bientôt, au revoir.