À l'IDEF de Bron, un nouvel espace famille pour l'enfant et le parent

La Métropole de Lyon a inauguré un nouvel espace famille au sein de l'institut départemental de l'enfance et de la famille (IDEF), à Bron, jeudi 15 juin.

Comme un lieu de repos, l'espace famille de l'IDEF (institut départemental de l'enfance et de la famille) permet de créer un lieu et un temps d'échanges entre l'enfant et le parent. Jeudi 15 juin, la Métropole de Lyon a inauguré ce nouvel espace à l'IDEF de Bron. Au-delà de l'hébergement et de la mise en sécurité des mineurs, l'IDEF tente de maintenir le lien entre la famille et le mineur placé par la justice. 219 enfants mineurs sont recueillis à l'IDEF.

Des visites à l'espace Famille

L'espace famille, déjà ouvert et utilisé depuis novembre 2022, peut accueillir jusqu'à quatre familles en même temps selon la directrice de l'IDEF, Émilie Sellès. L'institut met à disposition des familles, quatre salles, une cuisine pour donner lieu à des activités avec les enfants et passer du temps avec eux, ainsi qu'une équipe de professionnels. "C'est un espace de travail autour de la parentalisation. L'idée, c'est que les parents et les enfants s'y sentent bien", souligne Émilie Sellès.

Ce lieu, chaleureux aux couleurs pastels et douces est accessible uniquement aux enfants âgés entre trois et 18 ans. Il est utile notamment aux mineurs qui ont été placés par le juge pour des raisons de carences éducatives de la part des parents, d'une hospitalisation des tuteurs légaux, ou encore des conflits omniprésents entre l'enfant et le parent.

Nouvel espace Famille de l'IDEF @ Cheyenne Gabrelle

Le schéma de l'enfance renforcé

En plus de l'inauguration de l'espace Famille, la Métropole de Lyon en a profité pour présenter les grandes lignes de son nouveau schéma de l'enfance, en amont du conseil métropolitain prévu pour fin juin. Pour rappel, la Métropole est l'autorité compétente en matière de protection de l'enfance.

"Plus de 10 100 mineurs en difficulté ont été pris en charge par la Métropole en 2022" Bruno Bernard, président (EELV) de la Métropole de Lyon

Avec l'évolution des situations familiales, "notamment une augmentation du nombre de mineurs en situation de prostitution, une augmentation du nombre des enfants en situation de handicap, et l'arrivée massive de jeunes migrants", la Métropole souhaite développer son offre en matière de protection de l'enfance, appuie Lucie Vacher, vice-présidente de la Métropole de Lyon, déléguée à l'enfance.

"C'est un des axes du schéma enfance : ouvrir des places dans l'aide sociale à l'enfance pour des enfants en situation de handicap. Il y a aussi un enjeu de sécuriser les parcours des jeunes jusqu'à leurs 21 ans, en passant par l'aide à la scolarité", poursuit la vice-présidente déléguée à l'enfance.

La collectivité a également pris en compte le manque de place à l'IDEF et prévoit des travaux pour huit millions d'euros, pour la création d'un nouveau bâtiment.