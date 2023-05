Écully : "Le ticket d'entrée pour un T3 est à 250 000 euros" (vidéo)

Antoine Thivichon-Prince est le responsable des transactions de la régie Ouest Lyonnais. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale pour présenter le marché immobilier d'Écully.

Antoine Thivichon-Prince débute en donnant les caractéristiques générales de la commune : "Écully est une ville très paisible, avec cet esprit de village que les gens aiment. Ce qui fait que la demande est très forte notamment depuis la crise de la covid où beaucoup ont voulu se retirer du centre de Lyon. Il y a beaucoup de parcs pour se balader. La commune est assez bien connectée au centre-ville de la métropole, au centre de Lyon. Il y a un grand réseau de bus, avec trois lignes principales, qui vont directement vers les gares de Vaise, Perrache et Gorge de Loup. Ensuite, on a l'accès directement à la M6 donc pour accéder au nord de Lyon, soit directement dans le centre ou en direction du sud."

Le responsable des transactions de la Régie Ouest Lyonnais donne des détails sur les prix : "Pour un T3, on sera aux alentours de 4800 euros/m2, après tout dépend notamment de la localisation parce que dans le centre d'Ecully c'est très demandé, les prix au mètre carré sont plutôt élevé. Il y a aussi toujours l'état du bien - s'il y a des travaux à faire ou non."

Sur les premiers prix : "En ticket d'entrée, sur un petit T3 d'une surface correcte, on serait aux alentours de 250 000 euros ou 270 000 euros, sans trop de travaux mais sans trop de surface non plus."

Il conclut sur le marché des maisons : "Il y a toutes sortes de maisons. On va commencer par les petites maisons de lotissement, avec des parcelles plus restreintes, et il y a aussi les grandes maisons bourgeoises de l'époque, avec des grands parcs, des arbres magnifiques et des surfaces de parcelles habitables qui sont juste énormes. Ce sont des biens d'exception. Les prix sont aux alentours de 1,5 million d'euros minimum. Pour les maisons plus simples, pour un premier prix, on sera aux alentours de 750 000 euros si on veut avoir une surface quand même correcte et une maison en bon état."

