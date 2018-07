Villeurbanne : il agresse sévèrement un automobiliste

Un jeune homme de 18 ans a été écroué pour avoir agressé un automobiliste la semaine dernière à Villeurbanne.

Un Villeurbannais âgé de 18 ans a été interpellé le 12 juillet dernier à 23h40 rue de la Feyssine à Villeurbanne par un équipage de la police municipale. Deux heures plus tôt, il avait menacé avec une arme, frappé et dégradé le véhicule d'un Lyonnais de 34 ans. En outre, le mis en cause circulait sans permis de conduire et était en possession de 2 grammes de résine de cannabis. Il a reconnu partiellement les faits. L'homme agressé a reçu 30 jours d'ITT. Le suspect, qui compte déjà cinq antécédents judiciaires, a été présenté au parquet ce samedi et écroué en attente de comparution pour “violences volontaires aggravées, dégradations aggravées, conduite sans permis de conduire et détention de stupéfiants”.