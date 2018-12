Vénissieux : un bâtiment de l'URSSAF incendié avec des pneus

Un bâtiment de l'URSSAF à Vénissieux, à côté de Lyon, a été visé par un incendie criminel.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le siège Rhône-Alpes de l'URSSAF a été visé par un incendie criminel. Vers 00h50, des individus se sont introduits sur le site et ont incendié l'entrée du bâtiment avec l'aide de pneus de voiture. Les pompiers sont intervenus rapidement pour circonscrire l'incendie, le sas et l'entrée du bâtiment étant dégradés partiellement. Selon la police, "une vitre de l'entrée présentait des impacts et les deux caméras de surveillance étaient anormalement levées".