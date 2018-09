Vénissieux : placé sous contrôle judiciaire après une attaque au couteau

Un jeune vénissian de 19 ans, auteur de plusieurs coups de couteau dans la nuit du 17 septembre, a vu son affaire requalifiée en "violences aggravées" ce vendredi et a été placé sous contrôle judiciaire.

Il devait dans un premier temps être mis en examen pour tentative d’homicide involontaire. Devant la chambre des comparutions immédiates ce vendredi, l’affaire a finalement été requalifiée en violences aggravées, relate Le Progrès. Dans la nuit du 17 septembre, ce jeune vénissian s’est rendu au domicile d’un “ami”, âgé de 18 ans, qui lui devait plus de 2 000 euros. Ne récupérant pas son argent, le jeune homme a poignardé à plusieurs reprises la victime (60 jours d’ITT). Face à la violence des faits, le parquet réclamait que l’auteur des coups de couteau soit placé en détention provisoire, toujours selon le quotidien régional. En raison d’une adresse en région parisienne fournie par l’avocat de la défense, laissant supposer que l’auteur des faits resterait éloigné de la victime et de Vénissieux, le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire et laissé libre en début de soirée. La victime n’ayant pas encore trouvé d’avocat, le tribunal a renvoyé l’examen du dossier au 2 novembre.