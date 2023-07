À la suite des différents émeutes qui ont touché la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le président de la région s’est déplacé dans un commerce pillé pour annoncer un dispositif d’aide pour les commerçants.

Le calme est revenu à Lyon après les différentes nuits d’émeutes et pourtant certains magasins en portent encore les séquelles. Non loin de la place Bellecour, un petit magasin d’appareil photo, Kodak Express a remplacé ses vitres blindées contre deux grandes planches en bois. "Ils ont tout fichu par terre, ils ont volé l’argent de la caisse, une enceinte, des appareils photo, ils n’ont rien laissé", déplore la gérante du petit commerce. Présent sur place, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez veut agir vite pour ses différents commerces "en essayant de donner une bouffée d’oxygène à tous ces commerçants".

5 000 euros pour tous les commerçants

Au niveau de la région, le chiffre reste encore flou, mais entre "500 et 1 000 commerces ont été touchés", appuie le président LR et un peu plus de 120 au niveau de la capitale des Gaules. Pour Laurent Wauquiez, sa volonté est d’agir le plus rapidement possible et de la façon la plus simple possible. D’ici à dans deux semaines, "15 millions vont être débloqués et tous les commerces impactés toucheront 5 000 euros", affirme le président de la région.

Dans le petit magasin de quelques m2, tous les commerçants de la rue de la Charité touchés par les événements de la semaine dernière se sont réunis. Séparé d’un mur, le bar-tabac Totem a lui aussi été pillé et son patron, clé USB à la main, montre les images du vendredi 30 juin. "À 23:53, ils rentrent dans le tabac et dévalisent tout. Au total, on voit 32 personnes sur la vidéo", atteste le responsable. À son arrivée sur place, soit 13 minutes après le déclenchement de l’alarme, tout le monde est parti et son magasin est vide. Le Totem ne sera pas le seul bureau de tabac touché et au total 23 seront vandalisés au niveau de la ville de Lyon.

Les différentes émeutes sont intervenues après la mort du jeune homme, Nahel, mais pour le président de la région cela n’a rien à voir. "Les gens sont des pilleurs, de la racaille, des voyous qui ont volé le fruit de tous ces travailleurs". Sans mâcher ses mots, Laurent Wauquiez veut venir en aide "aux gens qui ont perdu une vie de travail", même si la somme apportée ne pourra pas couvrir tous les dégâts.

