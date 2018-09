Rhône : ils arrachent les bijoux d’une octogénaire 

Trois hommes ont été arrêtés ce dimanche à Villeurbanne pour avoir arraché les bijoux d'une octogénaire.

Trois hommes SDF ont été interpellés le 2 septembre dernier à 16h10 rue Albert Einstein à Villeurbanne. Quelques instants plus tôt sous prétexte de demander l'heure à une dame octogénaire, l’un des trois avait arraché les colliers de la victime. Les policiers sont rapidement intervenus et ont arrêté deux hommes porteurs de colliers volés à la victime. Cette dernière identifiait formellement celui qui lui avait arraché ses bijoux. Cet homme en situation irrégulière sur le territoire français s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et sera présenté au parquet ce mardi pour “Vol avec violences sur personne vulnérable”. Les deux autres hommes feront l'objet d'une convocation devant un officier de police judiciaire (COPJ) le 13 février 2019.