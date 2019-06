Près de Lyon : dix arrestations pour le saccage d'un McDonald's

Après une manifestation de Gilets jaunes à Saint-Étienne dans la Loire, une dizaine de personnes ont saccagé un restaurant McDonald's de Saint-Priest-en-Jarez. Ils ont été arrêtés ce mercredi.

Selon L'AFP, une dizaine de personnes ont été interpellées ce mercredi pour le saccage d'un restaurant McDonald's dans Loire Saint-Priest-en-Jarez qui a eu lieu après une manifestation de “gilets jaunes” en mars. Des jeunes majeurs qui ont été interpellés à leur domicile et placés en garde à vue. Ce 30 mars, “un commando d'une douzaine d'individus cagoulés, gantés et armés de marteaux” était entré dans le fast food, rapporte le gérant à l'agence de presse. “N'ayez pas peur ! Ce n'est pas un cambriolage, on n'en veut pas aux personnes, mais à McDo”, avaient lancé les suspects aux clients et au personnel, avant de saccager le restaurant.