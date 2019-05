Près de Lyon : chez ses parents, il consultait des sites pédophiles

Un homme de 30 ans, qui vivait encore chez ses parents près de Lyon, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il consultait des sites pédopornographiques et échangeait des liens d'images sans que sa famille ne se doute de rien.

Il vivait sous le toit de ses parents, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur, consultant des sites pédopornographiques régulièrement, sans que sa famille ne se doute de quoi que ce soit. Un homme de 30 ans vient d'être condamné à Lyon à 18 mois de prison avec sursis selon nos confrères du Progrès.

En décembre 2018, les gendarmes viennent frapper à la porte du domicile famille d'une commune des Monts d'Or pour réaliser une perquisition après avoir repéré un trafic d'images pédopornographiques. Sur une clé USB, ils découvrent plus de 500 images et vidéos où des adultes ont des relations sexuels avec des enfants. Le suspect a également partagés près de 8 000 liens d'images. Isolé, sans ami, ni travail, il passait ses journées sur l'ordinateur. Selon nos confrères, l'expert psychiatrique indique : "une grande immaturité affective, sexuelle et intellectuelle". Lors de l'audience, il expliquera que ces images "n'étaient pas réelles" pour lui, qu'il se fixait une limite d'âge "avant 6 ans, je ne regardais pas". En plus de sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis, il est mis à l’épreuve pendant trois ans, interdit d'exercer des activités avec des mineurs pour cinq, devra trouver du travail, et entreprendre les démarches pour se soigner.