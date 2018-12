Lyon : une adolescente de 15 ans violée durant la Fête des lumières

Une adolescente de 15 ans a été violée dans le 7e arrondissement, dans la nuit de samedi à dimanche, en marge de la Fête des lumières.

Dans la nuit de samedi à dimanche, en marge de la Fête des lumières, une adolescente de 15 ans a été violée à proximité du parc Sergent-Blandan, dans le 7e arrondissement de Lyon. Plus tôt, elle passait la soirée de la Fête des lumières avec des amies, buvant de l'alcool. Elles auraient rencontré des jeunes gens de leur âge, selon Le Progrès.

Ses amies sont parties et l'adolescente est restée avec deux garçons. Elle a été retrouvée plus tard par un passant, en état de choc, à moitié nue, rue de l'Épargne. Elle a expliqué aux policiers avoir été violée. Les forces de l'ordre ont retrouvé l'un des garçons grâce à la vidéosurveillance. L'adolescent, âgé de 15 ans lui aussi, a été interpellé lundi et il est toujours entendu par les services de police. Le deuxième garçon est toujours recherché.