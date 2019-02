Lyon : un gilet jaune armé arrêté pour menace de mort sur des policiers

Un homme de 52 ans a été arrêté chez lui ce lundi. Samedi, durant la manifestation des gilets jaunes il avait insulté et menacé de mort quatre policiers. Un véritable arsenal a été découvert dans son domicile du 8e arrondissement.

Ce lundi, un homme de 52 ans a été interpellé à son domicile dans le 8e arrondissement. Lors d’un rassemblement en marge du mouvement des gilets jaunes, il avait insulté et menacé de mort quatre policiers. Les faits avaient été filmés par une caméra-piéton des forces de l’ordre. Une photo de lui tenant une arme longue avait été trouvée dans son téléphone portable. Une perquisition a été menée à son domicile et a permis de découvrir un fusil à canons sciés juxtaposés, de trois armes de poings et d’une trentaine de cartouches. Il a reconnu les faits. Il a été présenté ce lundi et laissé libre avec une convocation par procès-verbal le 2 mai prochain.