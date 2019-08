Lyon : un arracheur de colliers arrêté place des Terreaux

Un jeune homme de 20 ans sans domicile fixe a été arrêté mardi à Lyon pour avoir arraché trois colliers à des passants pour les échanger contre du cannabis.

Ce mardi à 0h55, un homme de 20 ans sans domicile connu (58 faits au casier judiciaire) a été arrêté sur la place des Terreaux. Il venait de tenter d’arracher le collier d’un homme de 38 ans et était trouvé en possession d’un collier arraché à une autre victime quelques instants plus tôt. L’exploitation des caméras de vidéosurveillance montrait qu’il avait commis les mêmes faits sur une troisième victime plus tôt rue d’Algérie. Les deux autres victimes sont en cours d’identification. Placé en garde à vue, il a partiellement reconnu les faits indiquant avoir bu de l’alcool et avoir été contraint par un tiers à commettre ces méfaits en échange de cannabis. Il va être présenté au parquet aujourd'hui “pour violences volontaires, vol et tentative de vol à l’arraché”.