Lyon : trois producteurs de cannabis arrêtés, plus de 300 plants saisis

Lors d'un coup de filet de la police, plus de 300 plants de cannabis ont été saisis en Ardèche et dans l'Isère.

Trois producteurs de cannabis ont été arrêtés le week-end dernier dans l'Ouest lyonnais, rapporte le journal 20 minutes. “Ils ne se contentaient pas de produire. Ils faisaient du trafic depuis plusieurs années pour certains”, confie au journal le capitaine Franck Moretti. Les services de police enquêtaient sur un homme de 32 ans vivant dans la Ardèche où il cultivait 98 plants de cannabis. Il se rendait le week-end à Caluire pour vendre du cannabis et de la cocaïne a des proches. Une de ses connaissances justement, a elle aussi été arrêtée. Il lui vendait de la drogue qu'il se procurait chez un revendeur arrêté lui aussi dans le week-end à Péage de Roussillon. Dans son sous-sol, 40 plants de cannabis poussaient dans un local aménagé pour la production. La pièce était même équipée d'une porte blindée et d'une caméra de surveillance, écrit 20 minutes. Enfin l'intermédiaire entre les deux producteurs a été arrêté. Chez lui 167 plantes étaient à saisies. Les trois hommes se connaissaient via un forum et une boutique de culture indoor. L'un a été placé sous contrôle judiciaire et laissé libre tandis que les deux autres ont été placés en détention provisoire.