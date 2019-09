Lyon : en garde à vue, il insulte les policiers et bloque l'ascenseur

Arrêté pour avoir vendu de la drogue, un habitant de Saint-Priest a rendu sa garde à vue mouvementée en bloquant l'ascenseur qui menait à sa cellule et en obligeant les pompiers à intervenir.

Lundi, rue du 8 mai 1945, un San-priod d'une trentaine d'années (3 antécédents judiciaires) et un jeune homme de 19 ans “SDF” ont été arrêté. Le plus vieux venait de vendre 6g de résine de cannabis au second suspect. Ce dernier parvenait à prendre la fuite à la vue des policiers. Il était interpellé plus tard dans la soirée, mais a nié les faits. Au cours de sa garde à vue, il tentait de frapper les policiers, les insultait et se rebellait. Il a ensuite bloqué l’ascenseur le conduisant à sa geôle nécessitant une intervention des pompiers. Le San-priod a été laissé libre avec une ordonnance pénale délictuelle et le jeune homme a été présenté au parquet en vue d’une comparution immédiate ce mercredi.