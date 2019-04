Lyon : du cannabis, 188 g de cocaïne et 5 880 euros en liquide

Lors d'un contrôle sur le boulevard de la Duchère à Lyon, les policiers ont arrêté deux individus et sont tombés sur une pochette bien garnie.

Sur réquisition du Parquet, les policiers ont procédé à des contrôles boulevard de la Duchère à Lyon. Les hommes du groupe de sécurité et de proximité ont contrôlé les deux occupants d'un véhicule et découvert une sacoche bien remplie. À l'intérieur : 4 880 euros, 3,7 grammes de cannabis et ce qui s’apparenterait à un livret de compte. Lors d'une perquisition, 1 000 euros en liquide ont été découverts chez le premier homme, âgé de 29 ans et demeurant dans le 9e arrondissement de Lyon. Il a reconnu la propriété du cannabis. 188 grammes de cocaïne ont été découverts chez le second, un homme de 24 ans, habitant à Bourg-en-Bresse. Il a expliqué qu'il gardait la drogue pour le compte d'une tierce personne non identifiée.

Les deux individus ont tenté de fournir des explications non cohérentes sur la provenance de l'argent selon la police.

Ils ont été présentés au parquet ce dimanche et mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire. Le premier a été libéré, le second incarcéré.