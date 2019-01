Lyon : deux hommes condamnés pour détention d'armes de guerre

Deux hommes de 33 et 24 ans ont été condamnés pour avoir caché un véritable arsenal d'armes de guerre composé, entre autres, d'un lance-roquette antichar, deux fusils, des Kalachnikovs, des pistolets automatiques et des munitions.

Deux hommes ont été condamnés le 22 décembre dernier pour avoir caché à Feyzin un stock d'armes de guerre contenant un lance-roquette antichar, deux fusils, des Kalachnikovs, des pistolets automatiques et des munitions. Le premier des deux suspects, âgé de 33 ans et sans casier judiciaire, a été condamné à cinq ans de prison dont trois avec sursis, rapporte Le Progrès. Le second, âgé de 24 ans, a reçu une peine d'un an et demi de prison, dont un avec sursis. Leur arsenal avait été saisi lors d'une perquisition administrative deux jours après l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Selon le quotidien, les deux hommes jouaient le rôle de “nourrice”. Du matériel destiné au grand banditisme ou au terrorisme ? Le procès n'a apporté aucune réponse. Les deux hommes n'ayant donné aucun élément précis sur l'origine de ces armes.