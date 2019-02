Lyon : après un accident, elle fait brûler la voiture de la victime

Une jeune femme âgée de 20 ans a demandé à quelqu'un d'incendier la voiture de la personne avec qui elle a eu un accident pour ne pas payer les réparations.

Le 11 mai 2018, une jeune femme de 20 ans a un accident de la route avec son véhicule, impliquant également celui d'une autre personne. Un constat à l'amiable est alors effectué, mais le véhicule de la jeune femme de 20 ans n'était pas assuré. Le lendemain, la deuxième personne impliquée lui indique le montant des réparations qui s'élève à 816 euros.

Quelques jours plus tard, cette voiture qui nécessitait des réparations est détruite par un incendie. Ce dernier atteint quatre autres véhicules par propagation ainsi qu'une clôture en bois et cinq arbres. Après enquête, le commissariat d'Oullins a déterminé que cet incendie était volontaire et que la commanditaire était susceptible d’être la jeune femme mise en cause dans l’accident. Elle aurait demandé à un proche d’y mettre le feu. Placée en garde à vue, elle a reconnu les faits tout en taisant le nom de l’incendiaire auquel elle aurait donné 100 euros pour commettre ce méfait. Elle va être présentée au parquet ce jeudi pour “dégradations volontaires par moyen dangereux”.

Mise à jour à 9h30 : précisions sur l'incendie