Gare Lyon Part-Dieu : il simule un malaise puis mord un agent

Samedi soir, dans la gare de Lyon Part-Dieu, un homme agressif a simulé un malaise lors de l'arrivée de la police ferroviaire, puis a mordu un agent.

L'information est rapportée par nos confrères du Progrès. Samedi soir, un jeune homme de 18 ans a importuné des passants dans la gare de la Part-Dieu en étant agressif. Il s'en est ensuite pris verbalement à un militaire de l'opération sentinelle. La police ferroviaire a dû intervenir pour tenter de le maîtriser, mais l'homme a répondu par des insultes et des crachats avant de simuler un malaise. À terre, il a alors mordu au genou un agent.

L'homme a été interpellé et place en garde à vue où il a reconnu les faits. Il a expliqué son comportement à cause d'une consommation excessive d'alcool. Selon Le Progrès, il a été condamné à six mois de prison avec suris, mise à l’épreuve de deux ans, et obligation de soins et de travail.