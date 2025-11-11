Actualité
Cinq morts dans un "choc frontal" entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire

  • par La rédaction

    • Un accident de la route a fait cinq morts lundi 10 novembre sur une route de Saône-et-Loire.

    Cinq personnes ont trouvé la mort dans une violente collision entre véhicules sur une route de Saône-et-Loire, a indiqué lundi soir le président du département dans un message publié sur Facebook. "C'est avec effroi que j'ai appris en fin d'après-midi (lundi) ce dramatique accident au lieu-dit La Pouge entre La Clayette et Saint-Symphorien-des-Bois", à une quarantaine de kilomètres à vol d'oiseau à l'ouest de Mâcon, "un choc frontal qui a causé la mort de cinq personnes", a écrit André Accary.

    "Intervention émotionnellement pesante"

    Quatre femmes et un homme occupaient les deux véhicules qui se sont percutés vers 17 h 00 et sont décédés, d'après la radio ICI Bourgogne. Une vidéo publiée par le Journal de Saône-et-Loire montre deux voitures accidentées frontalement dont l'une, nettement enfoncée par l'avant, vitres brisées, et portière conducteur manquante, est sur le bord de la route. Parmi les secours mobilisés, on constate la présence d'un hélicoptère.

    "Je souhaite adresser ce soir mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Et saluer les nombreux pompiers (de Saône-et-Loire) qui ont assuré cette intervention émotionnellement pesante", a souligné M. Accary sur son réseau social. Au troisième trimestre 2025, avec 970 décès, la hausse de la mortalité routière a atteint 16,7% par rapport à la même période en 2024, d'après des données de la Sécurité routière publiées en octobre. Le mois d'août 2025 a lui-même été le plus meurtrier depuis 14 ans.

    Sur l'ensemble de l'année 2024, 3.193 décès ont été enregistrés sur les routes de l'Hexagone, une mortalité quasi stable par rapport à l'année précédente, avec une légère baisse des blessés, selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

