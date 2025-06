Un ouvrier perd la vie en chutant d'un toit en rénovation près de Lyon

Un ouvrir est mort sur un chantier à Belleville-en-Beaujolais près de Lyon ce vendredi.

Un ouvrier de 27 ans a perdu la vie sur un chantier au centre technique routier du Département, rue du Vivier à Belleville-en-Beaujolais vendredi 20 juin vers 8 h indique Le Progrès.

La victime est un homme Afgan en situation régulière et sous contrat qui aurait fait une chute de dix mètres depuis le toit. Il n'était pas attaché. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie et à l'inspection du travail. Une cellule psychologique a été mise en place.