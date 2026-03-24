Un fourgon blindé attaqué dans l'Ain, plusieurs individus armés en fuite

Des individus armés ont attaqué un fourgon blindé ce mardi matin près de Lyon. Ils sont en fuite.

Un fourgon blindé a été attaqué par plusieurs individus mardi 24 mars près de Beynost dans le département de l'Ain. Selon nos confrères de BFM Lyon, les faits se sont produits au cours de la matinée.

Le fourgon aurait été percuté par un véhicule dans lequel se trouvaient trois à cinq individus. Équipés d'armes longues, ils ont tenté de mettre le feu au fourgon afin de forcer les convoyeurs à quitter le véhicule.

Ils les ont également frappé, mais aucun coup de feu n'a été tiré. Les suspects ont finalement pris la fuite sans parvenir à forcer le fourgon.