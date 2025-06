Un contrôle dans les monts d'Or : les gendarmes de Lyon sanctionnent les conducteurs alcoolisés

Plus d'une dizaine d'automobilistes conduisant alcoolisés ont été arrêtés lors d'un contrôle de nuit mi-juin à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

L'alcool au volant est responsable en France de 30 % des accidents mortels chaque année. Pour lutter contre ce fléau, les gendarmes de la compagnie de Lyon, appuyés par la brigade motorisée de Dardilly et par l'équipe cynophile de Sathonay-Camp, ont mené un contrôle de trois heures à Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Mené dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 juin, il a permis de relever de nombreuses infractions. Ainsi, ce sont treize conducteurs sous l'empire d'alcool qui ont été arrêtés, ainsi que deux automobilistes conduisant sous stupéfiants. Enfin, un conducteur exerçait la fonction de VTC pour la société Uber illégalement.

Les gendarmes préviennent que "d'autres contrôles suivront au cours de l'été sur le même secteur", et rappellent que "lorsqu'on est jeune permis, et même si on a le permis depuis plusieurs années, la consommation d'alcool avant de prendre la route est fortement déconseillée".