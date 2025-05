Tirs à Meyzieu : le commando a filmé son attaque

Après les coups de feu tirés dans la nuit du 5 au 6 mai dans le quartier du Mathiolan à Meyzieu (Rhône), Le Progrès a révélé avoir consulté une vidéo du commando, filmée pendant l'attaque.

Combinaisons bleu foncé, cagoules et armes automatiques. Dans la nuit du 5 au 6 mai dernier, un commando armé a tiré de nombreux coups de feu rue Saint-Matthieu dans le quartier du Mathiolan à Meyzieu. Quelques jours plus tard, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux laisse clairement identifier le lieu et le nombre de personnes présentes lors de l'attaque.

Dans la vidéo, repérée et consultée par nos confrères du Progrès, on voit quatre hommes la tête cachée sous des cagoules et équipés d'armes automatiques tirer sur des immeubles du quartier. Le tout filmé grâce à une caméra embarquée. Pendant un peu d'une minute, le commando profère de nombreuses insultes et tire à l'aveugle au coeur de cet ensemble de bâtiments qui compte environ 420 logements sociaux. Les armes pourraient être des carabines de type AR-15, un dérivé du fusil d’assaut M16.

Les coups de feu ont eu lieu vers 1h du matin, et aucune victime n'est heureusement à déplorer. L'attaque a toutefois endommagé trois véhicules, le hall d'un immeuble ainsi que la baie vitrée d'un appartement.

"A priori" liée aux attaques du 6 mai

Mais la vidéo date-t-elle vraiment de la nuit du 5 au 6 mai ? Selon un responsable de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône interrogé par Le Progrès, elle semblerait "a priori liée" à l'opération, qui rappelle les méthodes utilisés par les bandes rivales à Marseille.

La piste privilégiée par les forces policières serait pour l'instant une "volonté d'intimidation". Une enquête est en cours pour identifier et retrouver ces individus.