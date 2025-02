Station Garibaldi évacuée : que s'est-il passé sur le métro D ?

Ce samedi 22 février en début de soirée, la station Garibaldi du métro D a été évacuée. La faute à une bombe lacrymogène lâchée sur le quai.

Moment de panique sur le quai de la station Garibaldi à Lyon samedi soir. Aux alentours de 18h30, des usagers du métro D commencent à se plaindre d'étranges symptômes respiratoires : picotement à la gorge, nez qui gratte et toux soudaine.

La station a été évacuée et le métro n'a plus desservi la station le temps que les pompiers interviennent. Différents relevés ont été réalisés afin de déceler toute menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Mais au bout d'une heure, l'intervention des sapeurs-pompiers n'a rien fait remonter d'alarmant pour la santé des usagers.

Une bombe lacrymogène

Mais que s'est-il vraiment passé ? Les pompiers du Rhône ont confirmé leur intervention à Lyon Capitale, tout en précisant qu'aucune prise en charge n'avait été effectuée de leur côté. Il s'agirait a priori d'un individu qui a lancé une bombe lacrymogène sur le quai. Une intervention finalement "assez anodine" pour les pompiers.

On n'en sait pour l'instant pas plus sur les circonstances de l'incident, qui a perturbé le trafic entre 18h30 et 19h10 environ. La police pourrait bien ouvrir une enquête pour découvrir comment le gaz lacrymogène a été propagée et la piste d'une agression n'est pas exclue.