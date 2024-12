La fiabilité du métro à Lyon sur le réseau TCL s'est améliorée sur presque toutes les lignes en 2024, par rapport à 2023.

À deux semaines de la fin de l'année, l'heure est aux bilans. Et le président écologiste de la Métropole de Lyon et du Sytral s'est prêté au jeu mercredi 18 décembre sur son compte X où il a publié les chiffres de performance des quatre lignes de métro du réseau TCL.

Bilan : trois des quatre lignes voient leur fiabilité s'améliorer. "Notre réseau de métro lyonnais retrouve en 2024 des performances qui en font l'un des meilleurs réseaux européens", se félicite Bruno Bernard qui promet par ailleurs que "la rénovation du réseau va permettre dans les 12 années à venir, sa capacité va augmenter de + 65 %".

Les taux d'efficacité, 2022-2023-2024

Ligne A : 2024 : 99,1 %

2023 : 98,43 %

2022 : 98,51 % Ligne C : 2024 : 99, 3 %

2023 : 99,28 %

2022 : 99,28 % Ligne B : 2024 : 98,4 %

2023 : 97,56 %

2022 : 97,09 % Ligne D : 2024 : 99 %

2023 : 98,56 %

2022 : 98,35 %

Pour rappel, 1,7 milliard d'euros seront investis dans les quatre lignes de métro du réseau TCL d'ici 2035 dans le cadre d'un plan de modernisation qui vise notamment à faire face à l'augmentation de la fréquentation.

À titre d'exemple, sur la ligne A l’ensemble des systèmes et du matériel roulant arrivant en fin de vie sera remplacé et la ligne intégralement automatisée. Un chantier dont le budget s'élève à 686 millions d'euros et qui permettra de déployer des portes palières pour empêcher les intrusions sur les voies et d'acheter 20 nouvelles rames automatiques de grande capacité. La ligne A sera également équipée de caméras à partir de 2025.

Plan d'investissement métro Lyon. (@Sytral Mobilités)

Lire aussi : Lyon : près de deux milliards d'euros investis dans le métro d'ici 2035