L'Asvel chute à domicile contre Nanterre

Nanterre a confirmé son excellente forme actuelle et est revenu à hauteur du leader du championnat Monaco après avoir aligné une septième victoire de suite, dimanche sur le parquet de l'Asvel (77-64).

Il faudra bel et bien compter cette saison avec les Nanterriens, qui n'ont toujours pas perdu en 2026 et viennent de s'offrir le scalp de leur deuxième équipe d'Euroligue en un mois et demi, après celui de Paris le lendemain de Noël (99-83).

Julien Mahé est désormais aux commandes d'une équipe qui a dimanche assommé l'Asvel dans le dernier quart-temps (24-14), et notamment en lui infligeant un 14 à 3 en quatre minutes (55-57, 33e à 69-60, 37e). Grâce notamment à deux tirs primés du vice-champion olympique de 3x3 Lucas Dussoulier (11 pts), et à l'activité polyvalente à point nommé de Paul Lacombe (3 passes décisives, 1 interception et 2 pts dans cette séquence).

Deux membres d'un effectif au fort accent français et dans lequel le jeune ailier (17 ans) Hugo Yimga-Moukouri (14 pts et 9 rebonds) ou Mathis Dossou-Yovo (13 pts et 8 rbds) ont encore brillé.

Au-delà de la perspective de la première place, Nanterre a fait un pas vers le top 4, qui offre l'avantage du terrain en quarts de finale, avec désormais trois succès d'avance sur Bourg-en-Bresse (5e) et l'Asvel (6e).