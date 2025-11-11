Rillieux-la-Pape : un octogénaire renversé par une voiture à Rillieux-la-Pape

Un piéton a été renversé par un automobiliste ce mardi matin à Rillieux-la-Pape. Une enquête a été ouverte.

Un octogénaire a été renversé par un automobiliste mardi 11 novembre peu avant 10 heures à Rillieux-la-Pape sur l'avenue de l'Europe. Selon nos confrères du Progrès, l'accident s'est produit a proximité du centre commercial des Alagniers au niveau d'un parking.

Le piéton a été pris en charge par les pompiers et le SAMU et transporté à l'hôpital en urgence relative. Ses jours ne sont pas en danger selon nos confrères. Une enquête a été ouverte.