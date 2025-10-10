Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : un jeune perd la vie dans un accident de la route à Larajasse

  • par La rédaction

    • Un accident de la route a fait un mort et un blessé grave dans la nuit de jeudi à vendredi sur la RD2 à Larajasse, à quarante kilomètres au sud-ouest de Lyon.

    Un jeune homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie dans un accident de la route survenu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la RD2 à Larajasse indique Le Progrès. Son passager, également âgé d'une vingtaine d'années, a été transporté en urgence absolue à l'hôpital Lyon Sud.

    Une perte de contrôle en virage

    L'accident s'est produit au niveau du lieu-dit "Le Nézel" en direction de Saint-Symphorien-sur-Coise. Le conducteur a perdu le contrôle dans un virage et le véhicule est tombé dans un fossé en contrebas, invisible depuis la départementale. Un chauffeur de camion a découvert l'épave vers quatre heures du matin.

    Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux a été mobilisé pour la désincarcération. Les gendarmes de Saint-Symphorien-sur-Coise devront déterminer les circonstances de l'accident sur cette portion de route où les virages se succèdent.

    Il s'agit du 47e accident mortel sur les routes du Rhône et de la 48e victime depuis le début de l'année.

    La préfecture du Rhône et le LOU Rugby unis pour recruter des policiers adjoints

