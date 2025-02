Près de Lyon : trois femmes interpellées pour des vols à l'étalage

Les gendarmes ont interpellé trois femmes suspectés d'avoir commis des vols à l'étalage, près d'un an après les faits.

En février 2024, trois femmes ont commis une série de vols à l'étalage dans les magasins Intersport et U Technologie de l'Arbresle pour un préjudice total de 1 300 € en vêtements de sport et consoles de jeux.

Elles ont été identifiées sur les caméras de vidéosurveillance et les employés et gérants des magasins ont tenté de les intercepter alors qu'elles prenaient la fuite en voiture.

Interpellées près d'un an plus tard, fin janvier 2025, par les gendarmes de la brigade de l'Arbresle, elles ont reconnu les faits. Au cours des perquisitions menées à leur domicile, un sac à main contrefait a été découvert et a fait l'object d'une procédure distincte.