Une start-up accompagnée par la Métropole de Lyon propose des colis réutilisables afin de réduire l'impact du e-commerce sur l'environnement.

Face à la croissance du e-commerce, qui est de l'ordre de + 10 % par an, la Métropole de Lyon s'est engagée pour le développement d'une offre de colis réutilisables, en soutenant la start-up de l'Économie sociale et solidaire (ESS) Opopop. Cette dernière propose en effet des colis réemployables et consignés pour les entreprises et les particuliers.

Des points de dépôt, à travers des boutiques partenaires, permettent aux consommateurs de faciliter les retours. Cela est notamment permis par le soutien financier de la collectivité, à hauteur de 5 000 euros dans le cadre de l'appel à projet de la Fondation innovation sociale (FIS). En 2024, 20 tonnes de déchets n'ont pas été générés grâce à l'initiative Opopop, souligne la Métropole de Lyon dans son communiqué de presse.

Pour soutenir son développement, la collectivité héberge aussi depuis deux ans la start-up au pôle LYVE, lui permettant d'avoir un loyer progressif et un accompagnement individuel. "Cette alternative imaginée aujourd’hui doit être une solution pour demain pour les entreprises comme pour les particuliers, en faveur de l’économie circulaire, et en phase avec nos aspirations environnementales", assure Emilien Baume, vice-présidente à la Métropole de Lyon. Depuis son invention, la start-up a accompagné une centaine d'entreprises dans la mise en place du colis réutilisable.