Villeurbanne : l'ASUL lance une nouvelle activité dédiée aux pratiques physiques adaptées

  • par Loane Carpano

    • A partir de mars, l'ASUL Omnisport de Villeurbanne lancera une nouvelle activité pour les personnes souhaitant se (re)mettre en mouvement.

    A compter du 2 mars, l'ASUL Omnisport de Villeurbanne lancera une nouvelle activité destiné au sport de santé et aux pratiques physiques adaptées : "La nouvelle activité “multisports” (...) s’adresse aux personnes souhaitant se (re)mettre en mouvement, mais aussi aux personnes confrontées à des problématiques de santé", précise Océane Barbet, coordinatrice du Pôle Bien être, Santé et Handicap.

    Proposée chaque lundi de 17 h 30 à 18 h 30 au siège de l'ASUL, la nouvelle activité visera notamment à renforcer la confiance, l'autonomie, le lien social et l'entraide des participants : "Les séances s’appuient sur des ateliers variés et des situations ludiques, avec pour objectif le développement des capacités motrices et fonctionnelles", explique l'ASUL.

    Pour participer à l'activité déployée du 2 mars au 22 juin, les intéressés devront débourser 150 euros, en plus des 25 euros d'adhésion au club. Un tarif solidaire est également proposé à 130 euros.

