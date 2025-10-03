Théâtre : “RAKATAKATAK”, le bruit d’un jeune auteur qui monte

[RAKATAKATAK] c’est le bruit de nos cœurs est une fable dystopique programmée au théâtre de la Croix-Rousse et à La Machinerie de Vénissieux. C’est l’occasion de se pencher sur le jeune auteur de ce spectacle, Logan de Carvalho.

Depuis quelques années, Logan de Carvalho, formé à l’École nationale d’art dramatique de Saint-Étienne, est devenu quasiment incontournable dans le paysage théâtral lyonnais, et même au-delà. Avec son spectacle [RAKATAKATAK] c’est le bruit de nos cœurs, dont il est auteur, metteur en scène et acteur, présenté aux Clochards Célestes en 2022 et lauréat du prix Incandescences en 2025, il a su imposer sa patte, son inventivité, son style. On le retrouve dans plusieurs productions qui continuent de tourner, Où nul ne nous attend, présentée aux Célestins la saison dernière, ou encore le désopilant L’Art d’avoir toujours raison, que l’on a vu au TNP. Outre ces spectacles qu’il a coécrits, Logan de Carvalho a développé des projets plus personnels. Moitié Voyageur, un seul en scène inspiré par sa famille gitane. Tout comme son livre, Ma Sœur est une gitane, paru chez Payot en 2018.

Artiste associé au théâtre de la Croix-Rousse

Le théâtre de la Croix-Rousse, où il est désormais “artiste associé”, lui ouvre son grand plateau durant la deuxième semaine d’octobre (du 7 au 10). Il y reprendra [RAKATAKATAK]…, à ce jour son spectacle le plus réussi. C’est une fable dystopique qui nous plonge en 2087. On suit les aventures de Driss et Trac. Un jeune homme et une jeune femme entretenant un lien amoureux particulier, sans possessivité, à distance du patriarcat. Sur une planète dévastée, les amants se retrouvent au cœur d’affrontements entre la population de “la zone”, laissée dans un dénuement absolu, et celle des “villes dômes”, qui accapare toutes les richesses. Avec cette fable futuriste, Logan de Carvalho nous embarque dans un univers aussi étrange qu’inquiétant, porté par son écriture inventive, riche en trouvailles cocasses. Tout en distillant une réflexion bien sentie sur les dérives de notre société.

[RAKATAKATAK] c’est le bruit de nos cœurs – Du 7 au 10 octobre au théâtre de la Croix-Rousse et les 15 et 16 janvier à La Machinerie de Vénissieux