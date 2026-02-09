Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches ce lundi 9 janvier par Météo France.

Alors que les petits écoliers lyonnais sont en vacances depuis vendredi soir et que de nombreuses familles ont pris la direction de la montagne et des pistes de skis, Météo France a placé les trois départements alpins de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune avalanches.

L'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont ainsi en vigilance avalanches pour l'ensemble de la journée ce lundi 9 janvier. Prudence si vous avez prévu de vous rendre sur les pistes en ce début de semaine.