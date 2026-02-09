Un lundi nuageux à Lyon, jusqu'à 12 degrés attendus

Ce lundi 9 février, le temps s'annonce nuageux à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, avec des températures légèrement douces.

Pour ce premier jour des vacances d'hiver, le temps s'annonce nuageux et plutôt gris à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Les bancs de brouillards seront présents en début de journée avant l'arrivée de nombreux nuages débordant de l'ouest. Un front pluvieux pourrait même être présent à Lyon la nuit prochaine.

Côté températures, il fait -1 degrés ce lundi matin et le mercure affichera 12 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs très légèrement au dessus des normales de saison.