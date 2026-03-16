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Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud-Est

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud-Est.

    9 sièges à pourvoir

    8e arrondissement

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45463

    Taux d'absentions : 44,4%

    Votes blancs ou nuls : 1,77%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    GRAND COEUR LYONNAISMichel LE FAOU29,69%

    7372
    Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumiseLaurent LEGENDRE14,51%
    		3603
    SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEArnaud WANDJI YEPTIEP0,56%
    		140
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesMarie-Charlotte GARIN34,03%

    8449
    NPA Révolutionnaires-Grand Lyon ouvrière et révolutionnairesRaphaelle MIZONY1%

    248
    La métropole avec vous!Nathalie PERRIN-GILBERT5,71%
    		1419
    Remettre la métropole en ordreAlexandre DUPALAIS11,91%
    		2958
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursMarie-Christine PERNIN
    0,97%    		240
    A la reconquête ! de la Métropole de LyonJames GEORGES
    1,61%
    401
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