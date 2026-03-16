Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud-Est

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

GRAND COEUR LYONNAIS Michel LE FAOU 29,69%



7372

Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise Laurent LEGENDRE 14,51%

3603



SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE Arnaud WANDJI YEPTIEP 0,56%

140



Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Marie-Charlotte GARIN 34,03%



8449

NPA Révolutionnaires-Grand Lyon ouvrière et révolutionnaires Raphaelle MIZONY 1%



248

La métropole avec vous! Nathalie PERRIN-GILBERT 5,71%

1419



Remettre la métropole en ordre Alexandre DUPALAIS 11,91%

2958



Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Marie-Christine PERNIN

0,97% 240

