Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-Sud-Est

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud-Est.
9 sièges à pourvoir
8e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 45463
Taux d'absentions : 44,4%
Votes blancs ou nuls : 1,77%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Michel LE FAOU
|29,69%
7372
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon - La France insoumise
|Laurent LEGENDRE
|14,51%
|3603
|SPARTACUS-FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Arnaud WANDJI YEPTIEP
|0,56%
|140
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Marie-Charlotte GARIN
|34,03%
8449
|NPA Révolutionnaires-Grand Lyon ouvrière et révolutionnaires
|Raphaelle MIZONY
|1%
248
|La métropole avec vous!
|Nathalie PERRIN-GILBERT
|5,71%
|1419
|Remettre la métropole en ordre
|Alexandre DUPALAIS
|11,91%
|2958
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Marie-Christine PERNIN
0,97%
|240
|A la reconquête ! de la Métropole de Lyon
|James GEORGES
1,61%
401