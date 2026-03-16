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Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-centre

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription  Lyon-centre.

    Nombre d'inscrits : 67280

    Taux d'absentions : 31,44%

    Votes blancs ou nuls : 1,42%

    Nom de la listeTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    SPARTACUS - FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINEThierry DUSSUD
    0,40%    		183
    Remettre la métropole en ordreSoumaya CHAHER5,94%

    2701
    A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE DE LYONPascal PALAYER1,67%

    758
    Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistesKheira BOUKRALFA
    39,70%    		18050
    Grand Coeur LyonnaisValérie LORENTZ POINSOT33,46%

    15212
    La métropole avec vous !Lauriane KHELFANE3,73%
    		1696
    Lutte ouvrière - Le camp des travailleursDelphine BRIDAY1,20%
    		545
    Lyon c'est maintenantMalika HADDAD GROSJEAN2,56%
    		1164
    Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France InsoumiseFlorestan GROULT
    11,35%    		5161

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