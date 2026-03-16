Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-centre

Nom de la liste Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix

SPARTACUS - FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE Thierry DUSSUD

0,40% 183



Remettre la métropole en ordre Soumaya CHAHER 5,94%



2701

A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE DE LYON Pascal PALAYER 1,67%



758

Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes Kheira BOUKRALFA

39,70% 18050



Grand Coeur Lyonnais Valérie LORENTZ POINSOT 33,46%



15212

La métropole avec vous ! Lauriane KHELFANE 3,73%

1696



Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs Delphine BRIDAY 1,20%

545



Lyon c'est maintenant Malika HADDAD GROSJEAN 2,56%

1164

