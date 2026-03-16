Métropolitaines 2026 : les résultats du 1er tour à Lyon-centre

Le premier tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-centre.
Nombre d'inscrits : 67280
Taux d'absentions : 31,44%
Votes blancs ou nuls : 1,42%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|SPARTACUS - FRANCE ALLIANCE CITOYENNE ET SOUVERAINE
|Thierry DUSSUD
0,40%
|183
|Remettre la métropole en ordre
|Soumaya CHAHER
|5,94%
2701
|A LA RECONQUETE! DE LA METROPOLE DE LYON
|Pascal PALAYER
|1,67%
758
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Kheira BOUKRALFA
39,70%
|18050
|Grand Coeur Lyonnais
|Valérie LORENTZ POINSOT
|33,46%
15212
|La métropole avec vous !
|Lauriane KHELFANE
|3,73%
|1696
|Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|Delphine BRIDAY
|1,20%
|545
|Lyon c'est maintenant
|Malika HADDAD GROSJEAN
|2,56%
|1164
|Faire mieux pour la métropole de Lyon - la France Insoumise
|Florestan GROULT
11,35%
|5161