Toujours à l'arrêt face au Havre, l'OL voit le podium s'éloigner

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En supériorité numérique pendant 40 minutes, Lyon n'a pas réussi à prendre le meilleur sur Le Havre (0-0), dimanche, pour la 26e journée et voit la 3e place occupée par Marseille s'éloigner avec ce 4e match de L1 consécutif sans victoire.

Avec 47 points, l'OL pointe à la 4e place, deux longueurs derrière l'OM, et pourrait voir Rennes revenir à une unité ou Lille à deux si l'une de ces deux équipes, qui s'affrontent en soirée, l'emporte. Le Havre (14e) glane, lui, un 27e point précieux dans sa quête de maintien, faisant passer son matelas sur Auxerre, 16e et barragiste virtuel, à huit unités.

Ce sixième match sans victoire toutes compétitions confondues, après le nul jeudi (1-1) à Vigo en Ligue Europa, semble confirmer la nette baisse de régime des hommes de Paulo Fonseca. Un coup de mou qui arrive au plus mauvais moment puisque dès jeudi prochain, il y aura un quart de finale européen à aller chercher contre les Espagnols avant un choc, dimanche à 15h00, contre Monaco (5e) qui le suit à quatre longueurs.

Outre les absences forcées de Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles, Rémi Himbert, Pavel Sulc, Afonso Moreira, Malick Fofana ou Ernest Nuamah, Fonseca avait choisi de laisser le gardien Dominik Greif sur le banc. Cela n'a pas empêché les partenaires de Corentin Tolisso d'être les premiers en action, Endrick profitant d’une toile d’Arouna Sangante pour placer une frappe tout près du cadre (5e).

Malgré ses trois défaites de rang, Le Havre a cependant vite fait comprendre à Lyon que l'après-midi ne serait pas de tout repos.

Manque de fraîcheur et d'idées

Rémy Descamps a justifié la confiance de son coach sur une tentative d’Issa Soumaré (6e), puis une autre de Lucas Gourna (10e), avant que Moussa Niakhaté ne le sauve de justesse près de sa ligne devant Gourna (20e).

Une fois ces frayeurs passées, Lyon a repris le contrôle des débats, mais a buté sur un Mory Diaw qui a assuré le show face à l’intenable Endrick (27e, 41e). Après la pause, Lyon a globalement conservé le contrôle du ballon, malgré une frappe de Sofiane Boufal sur le poteau qui aurait pu tout changer (54e). Mais sa domination a été bien trop stérile.

Les visiteurs -- qui ont aussi touché du bois sur une volée acrobatique de Tyler Morton, détournée par Sangante sur le montant gauche de Diaw (52e) -- n'ont pas su profiter du carton rouge obtenu par Endrick pour une faute de Stephan Zagadou qui a valu au jeune défenseur havrais (17 ans) la première expulsion de sa carrière (55e).

Loin de se désunir, c'est bien le HAC, par son latéral Loïc Nego, d’une somptueuse volée, qui a encore fait frissonner tout le stade, le poteau venant une nouvelle fois suppléer Descamps (64e). En manque de fraîcheur et d'idées, Lyon laisse filer sur la pelouse du Stade Océane deux points qui pourraient peser lourd au moment du verdict final.