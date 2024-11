D'ici 2026, le campus Porte des Alpes de l'université Lumière Lyon 2 doit être transformé afin d'offrir aux étudiants un lieu plus accessible agréable et accueillant.

Nouveaux logements étudiants, espaces publics plus agréables et meilleure accessibilité, voici à quoi devrait aboutir les travaux menés sur le campus Porte des Alpes de l'Université Lyon 2, d'ici 2026. Située sur la commune de Bron et Saint-Priest, l'établissement d'enseignement supérieur accueille 1 500 des 19 000 étudiants lyonnais. Un lieu excentré du centre ville de Lyon, souvent résumé à "un lieu de passage, où l'on arrive, étudie, et repart aussitôt".

Grâce aux travaux en cours, l'Université Lumière Lyon 2 en partenariat avec le Crous et la Métropole de Lyon, souhaite développer et moderniser le campus. "Nous souhaitons améliorer le bien-être des étudiants, afin que le campus Porte des Alpes devienne un lieu de vie et non seulement un lieu d'étude", affirme Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

Création de 770 lits étudiants

Pour cela, les travaux s'appuient sur quatre axes : la modernisation du campus, la construction de logements étudiants sur place, des espaces publics plus agréables et un accès plus simple au site. Des travaux qui "changeront la vie des étudiants et de tout le personnel de l'université", selon Jean-Michel Longueval, vice-président de l'université Lyon 2.

Afin de pallier les problèmes de manque de logements et à leur prix, 770 lits étudiants seront créés sur le campus d'ici la rentrée 2025. "La question du logement est essentielle quand on observe que certains étudiants renoncent à leurs études, faute de logements sociaux et de disponibilité", affirme Bruno Bernard. L'objectif étant de créer des lieux de vie au plus proche de l'université, composée de résidences étudiantes, mais également de commerces et de lieux de restauration. "Le but est de dynamiser le campus et faire en sorte que tous les étudiants puissent suivre, au mieux, leur cursus scolaire", déclare Christian Chazal, directeur général du Crous.

Au total, ce sont 690 logements qui verront le jour d'ici septembre prochain, dont 198 exploités par le Crous. Répartis dans neuf bâtiments, allant du T1 au T9, ils posséderont chacun leur cuisine, salon et salles de bains.

Chambre de l'une des futures résidences étudiantes.

Les bâtiments en travaux accueilleront les étudiants dès septembre.

Un campus modernisé

Parmi les éléments de modernisation du campus, la création de la "ruche", un centre de ressources et d'apprentissage, pensé collectivement avec les étudiants de l'université. Couvrant 13 000 m², celui-ci accueillera dès 2026, une bibliothèque universitaire, des services pédagogiques, un espace événementiel ainsi qu'une cafétéria. Un nouveau lieu "attendu avec impatience par les étudiants", comme l'affirme Quentin Laurisse, vice-président étudiant de l'université.

Travaux de la future "ruche".

Afin de rendre le lieu plus agréable, les espaces publics alentours seront également réaménagés. Une place conviviale, végétalisée, sera alors créée à l'entrée du campus, tandis qu'un corridor écologique permettra de relier les résidences universitaires au quartier des Lades. Le tout pour un coût total de 11,4 millions d'euros investis par la Métropole, l'Agence de l'eau, Université Lyon 2, et les villes de Bron et Saint-Priest.

Une meilleure accessibilité au campus

Afin de faciliter l'accès au campus situé en dehors de la ville, de nouveaux aménagements sont en cours de réalisation. Notamment, attendu avec impatience par les étudiants, le renforcement de la ligne T2, qui accueillera 43 mètres de rame supplémentaires d'ici début 2025. Mais également la création de la nouvelle ligne T8, reliant le PEM de la Soie à la gare de Venissieux, ainsi que la voie cyclable lyonnaise n8 qui reliera les deux universités Lyon 2 en moins de 40 minutes.

"Un bel avenir pour le campus", souligné par le vice-président étudiant de l'Université, qui rappelle qu'il"il ne faut malgré tout, pas oublier la précarité du territoire", avant d'ajouter : "Il reste des efforts à faire, notamment sur les services de restaurations trop longs, privant certains étudiants de manger le midi".

